В Мурманской больнице объявили карантин после смерти пациентки с подозрением на COVID-19

В Мурманске скончалась пациентка с положительным предварительным тестом на коронавирус. Об этом корреспонденту «Новой газеты» сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

67-летняя женщина была госпитализирована в пульмонологическое отделение с предварительным диагнозом «пневмония». По данным источника «Новой», она умерла несколько дней назад. Посмертно у нее бал диагностирован коронавирус.

Как заявила министр информполитки области Александра Кондаурова, тест был сделан еще при ее жизни, однако результаты анализов пришли не сразу. Кондаурова также настаивает, что результаты предварительные и будут перепроверены в федеральной лаборатории.

Как сообщает информационное агентство «СеверПост», похороны женщины пройдут с повышенными мерами безопасности. Реанимация и пульмонологическое отделение больницы на время закрыты на карантин. В Мурманской области сейчас 67 подтверждённых и 83 предварительно положительных случаев COVID-19.