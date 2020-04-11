Собянин утвердил порядок выдачи цифровых пропусков в Москве

Цифровые пропуска для поездок в общественном транспорте и на автомобилях станут обязательными с 15 апреля. Соответсвующий указ, подписанный мэром Москвы Сергеем Собяниным, опубликован на официальном портале города.

«Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения», — уточнил Собянин.

обновление 20:11 Аналогичные меры ввели и власти Подмосковья.

Теперь для того, чтобы воспользоваться автомобилем, метро, а также наземным или пригородным транспортом, москвичи должны получить специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре символа будут означать срок действия пропуска. Получить его можно будет уже с понедельника на сайте mos.ru, через SMS-сообщение или по телефону. Для москвичей младше 14 лет такой документ не требуется.

Московские власти также разделили пропуска на несколько категорий. Первый тип пропуска получат те, кто не может работать из дома, количество поездок на работу не ограничено. Во вторую категорию попали пропуска для посещения медучреждений: разрешительный документ выдается на 1 день, однако ездить в поликлинику или больницу можно будет ежедневно. Власти Москвы предусмотрели и поездки в других личных целях: их можно будет осуществлять не чаще двух раз в неделю.

Для поездок в Московскую область москвичам нужно также будет заказать один пропуск на портале mos.ru. Если же столицу захочет посетить житель Подмосковья, он должен будет получить код на официальном портале области. Без получения кода по столице смогут передвигаться военные, чиновники, журналисты, частные охранники, судьи, адвокаты и нотариусы, однако у них с собой должны быть удостоверения.

Введение спецпропусков столичный градоначальник анонсировал накануне: по его словам, такая мера поможет снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, Собянин распорядился временно приостановить работу почти всех предприятий и организаций в столице. На сегодняшний день в Москве уже больше 8,5 тысяч заболевших, 58 жителей города с подтвержденным COVID-19 скончались.