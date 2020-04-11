Омский штаб Навального потребовал привлечь чиновников мэрии к уголовной ответственности за фейк 

Юристы омского штаба политика Алексея Навального подали заявление в областное управление Следственного комитета с требованием привлечь к ответственности руководство города за распространение фейка. Об этом сообщается на странице штаба во «ВКонтакте».

По мнению сторонников оппозиционера, признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей о распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК), содержатся опубликованном мэрией ролике об эпидемиях.

В нем омичей призвали проголосовать за «поправку» в Конституцию РФ (в чем именно она заключается, авторы видео не уточняют), чтобы помочь медикам в борьбе с грядущими эпидемиями, которые могут «прийти к нам» из разных стран – Китая, Индии или Европы после того, как Россия справится с коронавирусом.

Ролик завершается фрагментом церемонии инаугурации президента и утверждением, что после принятия российскими гражданами этой «поправки» «никакой вирус нам не будет страшен». Омские активисты уверены, что в этой фразе содержится ложная информация.