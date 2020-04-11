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Скончался муфтий Ингушетии, попавший в больницу с подозрением на коронавирус 

Общество

 

В Ингушетии скончался глава духовного управления мусульман республики Абдурахман Мартазанов, которого ночью госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав сообщает Интерфакс. 

65-летнего муфтия положили в больницу сегодня ночью с пневмонией, он был в тяжелом состоянии. Первичный тест показал наличие в его организме коронавирусной инфекции.

Председателем духовного центра мусульман Ингушетии Мартазанова избрали в июле прошлого года, до этого он 20 лет возглавлял кадият республики (шариатский суд). Согласно официальной статистике, в Ингушетии сейчас 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Теги:
sn, жертвы, ингушетия, коронавирус
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