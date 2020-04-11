Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 1 716 332 (в РФ — 13 584), смертей — 103 847. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

В Чечне умерли два пациента с коронавирусом 

Общество

 

В Чечне умерли два человека, у которых был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональные власти.

Один из умерших входил в группу риска — мужчине, который заразился ранее неизвестной болезнью, было 82 года. Еще одной жертвой COVID-19 стала 52-летняя женщина.

До этого в Чечне скончалась еще одна пациентка: у нее COVID-19 выявили после поездки в Москву. Всего в республике медики зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятнадцать человек уже выздоровели.

Сегодня первую смерть пациента с коронавирусом зафиксировали и в Смоленской области. Таким образом, в России общее число людей, которые умерли после заражения COVID-19, достигло 109. На сегодняшний день в стране выявлено более 13,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более тысячи граждан смогли справиться с болезнью.

Теги:
sn, жертвы, чечня, коронавирус
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera