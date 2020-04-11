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Заражено — 1 716 332 (в РФ — 13 584), смертей — 103 847. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
В Чечне умерли два пациента с коронавирусом
В Чечне умерли два человека, у которых был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на региональные власти.
Один из умерших входил в группу риска — мужчине, который заразился ранее неизвестной болезнью, было 82 года. Еще одной жертвой COVID-19 стала 52-летняя женщина.
До этого в Чечне скончалась еще одна пациентка: у нее COVID-19 выявили после поездки в Москву. Всего в республике медики зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пятнадцать человек уже выздоровели.
Сегодня первую смерть пациента с коронавирусом зафиксировали и в Смоленской области. Таким образом, в России общее число людей, которые умерли после заражения COVID-19, достигло 109. На сегодняшний день в стране выявлено более 13,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более тысячи граждан смогли справиться с болезнью.