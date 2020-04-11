На всех въездах в Москву наряды ГИБДД начали проверку документов у водителей

Наряды ГИБДД начали дежурить на всех въездах в столицу, полицейские останавливают водителей и уточняют у них цель поездки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — сообщил он.

Как уточняет издание Baza, особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют автомобилям с регистрационными знаками других регионов. Их просят объяснить причину въезда в столицу, предъявить пропуск или штамп о регистрации в Москве. При отсутствии этих документов, машины разворачивают назад, утверждает издание. О каких именно пропусках идет речь, не уточняется: по данным Baza, сами полицейские не имеют представления о том, как они должны выглядеть.

За день до этого Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила о планах городских властей ограничить частично въезд в столицу. Собеседники издания уточнили, что пока что в мэрии не принимали решения о закрытии города.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал ряд дополнительных ограничительных мер, которые будут введены в городе с понедельника для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции. Московские власти решили приостановить на неделю работу почти всех предприятий и организаций, а также постепенно внедрять спецпропуска для желающих выйти из дома в период действия режима самоизоляции.