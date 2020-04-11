Секретаря курганского обкома КПРФ оштрафовали за фейк о коронавирусе во «ВКонтакте»

Суд в Кургане оштрафовал на 15 тысяч секретаря местного обкома КПРФ Сергея Еремина за фейковый пост о коронавирусе во «ВКонтакте». Постановление суда коммунист опубликовал на своей странице.

Претензии властей вызвал пост, в котором коммунист утверждает об отсутствии «признаков пандемии». Также он написал, что «самые авторитетные ученые-вирусологи» якобы заявили об «искусственном раздувании психоза лживыми средствами СМИ». Запись посмотрели более 3,5 тысячи человек.

Еремина признали виновным в распространении в соцсетях ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). В суде он не согласился с составленным протоколом и пояснил, что таким образом прокомментировал призыв губернатора Курганской области Вадима Шумкова «не волноваться и не ныть».