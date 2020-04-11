В Оренбурге на карантин закрыли подъезд одного из жилых домов

В Оренбурге закрыли на карантин подъезд одного из жилых многоквартирных домов, сообщает администрация города.

Принять такие меры предписало управление Роспотребнадзора. Жильцов многоэтажки по адресу Восточная, 31 до 23 апреля обязали оставаться в своих квартирах. В администрации объяснили, что доставлять им продукты и лекарства будут сотрудники «ответственных служб».

Местное издание «Урал56» пишет, что накануне полиция на несколько часов заблокировала два подъезда этого дома. Вход в подъезд был открыт, но выход из него запретили. Правоохранители записывали данные всех выходящих из дома.

Фото из инстаграма «Урал56».

Ранее радиостанция «Эхо Москвы в Оренбурге» сообщала, что на этой неделе на карантин в городе закрыли целый дом. Его жителей обязали оставаться там до 21 апреля. Это произошло после того, как коронавирус подтвердился сразу у нескольких жителей дома.

В Оренбургской области, по последним данным, подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом. Один пациент скончался, еще четверо вылечились.