В России зафиксировали больше 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Вылечились 1045 человек

В России за последние сутки зарегистрировали 1667 новых случав заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 13,5 тысячи. За сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом, число жертв в России достигло 106. Вылечились уже больше тысячи человек.

Инфекция была обнаружена уже в 82 из 85 регионов страны. Подтвержденных случаев заражения пока нет только в Ненецком автономном округе, республике Алтай и на Чукотке.

Большинство новых случаев заражения приходятся на Москву — 1030. В лидерах регионов по числу новых пациентов с коронавирусом также Московская область (+152), Петербург (+80), Нижегородская область (+33). По 26 случаев зафиксировали в Дагестане и Брянской области, еще 25 — в Башкирии.

Сегодня в Россию вылетела группа медицинских экспертов, которая собирается помочь властям справиться с распространением заболевания. По данным китайских СМИ, они также доставят в Россию средства индивидуальной защиты: медицинские маски, респираторы, одноразовые перчатки, защитные костюмы и другие расходные материалы.