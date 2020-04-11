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Суд арестовал экс-начальника петрозаводской колонии по делу об избиении заключенного
«Новая газета»редакция
Петрозаводский городской суд на два месяца арестовал бывшего начальника исправительной колонии №9 Ивана Савельева по делу избиении заключенного. Об этом «Новой газете» сообщил сотрудничающий с «Зоной права» адвокат Роман Масалев.
Савельеву предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с применением насилия (п «а» ч. 3 ст. 286 УК). Его бывшего заместителя Ивана Ковалева отправили под домашний арест. Им обоим грозит до десяти лет лишения свободы.
В 2014 году Савельев и Ковалев избили осужденного в служебном помещении колонии. В октябре 2019 году в интернете появилось видео случившегося, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело. О пытках со стороны сотрудников ИК-9 тогда заявили о другие заключенные.
«Медиазона» рассказывала, что в других избиениях также участвовал Савельев. После этого он подал на автора материала заявление о клевете, однако в возбуждении дела ему отказали. Журналистка также сообщала о получении в соцсетях угроз от сотрудников колонии.