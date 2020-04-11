Apple и Google приступили к созданию технологии отслеживания контактов с зараженными коронавирусом

Американские компании Apple и Google приступили к совместной разработке технологии, которая позволит определять, с кем контактировали зараженные коронавирусом. Об этом обе компании сообщили в своих релизах.

Предположительно в мае компании выпустят программный интерфейс, который поможет устройствам на Android и iOS взаимодействовать с помощью приложений систем здравоохранения. Затем компании займутся созданием Bluetooth-платформы, позволяющей отслеживать контакты заболевших. Разработчики заверили, что прежде всего позаботятся о сохранении конфиденциальности пользователя.

Заразившиеся коронавирусом смогут добавлять в приложение информацию об этом, уточняет Bloomberg. Тогда контактировавшие с ними за последние две недели получат соответствующие уведомления.

Подобные технологии уже запустили в Сингапуре. Для отслеживания контактов заболевших там используют приложение TraceTogether, которое фиксирует, когда пользователь находился поблизости с тем, кто сообщил о своем заражении.