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Apple и Google приступили к созданию технологии отслеживания контактов с зараженными коронавирусом

Общество

 

Американские компании Apple и Google приступили к совместной разработке технологии, которая позволит определять, с кем контактировали зараженные коронавирусом. Об этом обе компании сообщили в своих релизах.

Предположительно в мае компании выпустят программный интерфейс, который поможет устройствам на Android и iOS взаимодействовать с помощью приложений систем здравоохранения. Затем компании займутся созданием Bluetooth-платформы, позволяющей отслеживать контакты заболевших. Разработчики заверили, что прежде всего позаботятся о сохранении конфиденциальности пользователя.

Заразившиеся коронавирусом смогут добавлять в приложение информацию об этом, уточняет Bloomberg. Тогда контактировавшие с ними за последние две недели получат соответствующие уведомления.

Подобные технологии уже запустили в Сингапуре. Для отслеживания контактов заболевших там используют приложение TraceTogether, которое фиксирует, когда пользователь находился поблизости с тем, кто сообщил о своем заражении.

Теги:
google, apple, kb, мобильные приложения, коронавирус
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