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Матерившегося в аэропорту Ижевска замглавы Минпромторга уволили с работы 

Общество

 

Дмитрия Овсянникова, заместителя министра промышленности и торговли, отстранили от работы после скандала в аэропорту Ижевска. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Такое неподобающее поведение недопустимо ни для кого, а тем более для государственного служащего, еще и такого уровня. Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», — объяснил свое решение министр.

Одновременно с этим стало известно, что в министерстве сократили ставку, которую занимал Овсянников. Теперь у Мантурова будет десять заместителей вместо прежних одиннадцати.

Ранее Овсянникова исключили из партии «Единая Россия». В политическом объединении признали поведение замглавы Минпромторга и экс-губернатора Севастополя хамским и неприемлемым: несколько дней назад на него составили протокол за нарушение общественного порядка в Ижевске, где чиновник разразился нецензурной бранью в ответ на просьбу сотрудницы местного аэропорта предъявить посадочный талон.

Теги:
sn, минпромторг, ижевск
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