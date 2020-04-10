Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч 

Более ста тысяч человек по всему миру скончались после заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

Больше всего от COVID-19 пострадала Италия, где умерли 18 849 человек. На втором месте по числу жертв — США с 17 925 погибшими. Ранее неизвестная болезнь унесла жизни почти 16 тысяч жителей Испании.

Во Франции от коронавируса скончались 18 849 человек, а в Великобритании — 8 958. Всего на сегодняшний день в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией, первая вспышка которой была зафиксирована в китайском городе Ухань. Более 370 тысяч заболевших справились с болезнью.

В России на сегодняшний день COVID-19 заболели более 11 тысяч человек, 94 пациента с коронавирусом умерли.