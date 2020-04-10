Московские власти ограничили работу большинства столичных организаций 

Власти Москвы решили в принудительном порядке ограничить работу практически всех предприятий и организаций для снижения темпов распространения в столице коронавирусной инфекции. В том числе под запрет попал каршеринг, следует из распоряжения, которое подписал мэр Сергей Собянин.

По словам Собянина, спрос на каршеринг за последнее время упал на 60%. Также мэр высказал сомнения в том, что этот вид транспорта достаточно тщательно дезинфицируется после каждого клиента.

На следующей неделе — с 13 по 19 апреля — работу смогут продолжить лишь «жизненно важные организации». В этот список мэр включил органы государственной власти, больницы, предприятия пищевой, медицинской и оборонной промышленности, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Мэр отметил, что эти организации должны максимально перевести своих сотрудников на удаленную работу. Москвичи все также смогут посетить продуктовые магазины и аптеки.

На следующей неделе закроются шиномонтажные мастерские и станции техобслуживания автомобилей. Все ремонтные и строительные работы, за исключением возведения объектов медицинского назначения, также будут приостановлены. Также продолжат работу специалисты, занимающиеся техническим обслуживанием московского транспорта и аэропортов.

Новые ограничения мэр Собянин объяснил резким ростом заболевших коронавирусом в столице. За последние сутки в Москве выявили 1124 новых заразившихся. Таким образом, всего в столице было зафиксировано 7822 случаев COVID-19. Пятьдесят московских пациентов с подтвержденным диагнозом скончались, 350 жителей Москвы выздоровели.