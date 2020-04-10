В Крыму нарушителей самоизоляции будут отлавливать несколько тысяч казаков и ополченцев

В республике Крым за режимом самоизоляции, кроме полиции и Росгвардии, начнут следить представители казачества и ополченцев. Об этом 10 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса заявил глава региона Сергей Аксенов. В Севастополе к патрулированию казаков и ополченцев привлекли на десять дней раньше.

На заседании оперативного штаба глава республики отметил, что в Крыму необходимо увеличить количество патрулей за счет казачества и республиканского штаба народного ополчения — народной дружины Республики Крым. Заместитель начальника полиции крымского МВД Александр Смаглин добавил, что к патрулированию улиц уже подключили частные охранные предприятия.

Как сообщил «Новой газете» начальник штаба Крымского окружного казачьего общества Михаил Купенко, казаки начали патрулировать улицы городов Крыма с момента введения режима самоизоляции, просто власти республики, видимо, об этом не знали. Сначала казачьи патрули насчитывали 120 человек, потом их количество возросло до 200. Сейчас в запасе у крымского казачества еще 1200 человек аттестованных МВД, а в целом в организации состоит более 4 тысяч человек, которых региональные власти могут привлечь к патрулированию.

Связаться с представителями ополчения не удалось, в МВД Крыма и правительстве республики также не смогли уточнить количество ополченцев, которые выйдут на патрули. Глава ополчения Крыма Сергей Чернецов на звонки «Новой» не ответил.

Глава севастопольской самообороны Иван Крыжановский сообщил «Новой», что в регионе на блокпостах задействовано более 60 человек, а на днях еще 80 человек начнут патрулировать улицы вместе полицией и Росгвардией. Казаки пока не патрулируют улицы, а развозят продукты тем, кто находится на самоизоляции, рассказал атаман севастопольского казачества Александр Красюк. По его словам, в патрули казаки выйдут в ближайшие дни. Организация готова выставить около 600 человек.

Параллельно с увеличением патрулей, крымские власти по примеру Москвы вводят чувствительные штрафы для нарушителей режима самоизоляции. По словам Сергея Аксенова, на физлицо будет наложен штраф в размере 4000 рублей, а за повторное нарушение – 5000 рублей. Должностным лицам за нарушение режима самоизоляции грозит от 30 до 40 тысяч рублей штрафа, а при рецидиве – от 40 до 50 тысяч рублей. Самые крупные штрафы грозят юридическим лицам: от 200 до 300 тысяч рублей и при повторном нарушении от 300 до 500 тысяч рублей. Автомобилистам, которые нарушают режим самоизоляции, грозит штраф в размере 5000 рублей. Сегодня в региональном парламенте планируется принять соответствующий законопроект, а также заключить соглашение с МВД Крыма по примеру Москвы.

В соседнем Севастополе подобные ограничительные меры и штрафы введены с 1 апреля. За нарушение самоизоляции севастопольцам грозит от 1000 до 30 000 рублей. Нарушителей на улицах также выявляют росгвардейцы, полицейские, военные патрули, казаки и ополченцы. Вчера глава региона Михаил Развожаев заявил об очередном ужесточении режима самоизоляции.

В Краснодарском крае с 2 апреля улицы региона также патрулируют казаки. В этом регионе казачьи патрули оказались не очень эффективны. Как сообщает «Росбалт», 8 апреля полиция Сочи при помощи казаков вывезла из города бездомных, однако операция вылилась в драку. 28 человек без определенного места жительства посадили в автобус, чтобы отвезти в другие города Краснодарского края, поскольку в Сочи нет для них приютов. По пути автобус остановился в Джубге, и бездомные попытались бежать. Казаки стали их останавливать, но были избиты, и в итоге бомжи оказались на свободе.