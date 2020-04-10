Адвокаты фигурантов дела «Седьмой студии» попросили суд отложить процесс из-за эпидемии коронавируса

Адвокаты фигурантов дела «Седьмой студии» попросили Мещанский суд Москвы отложить его рассмотрение по меньшей мере до 6 мая из-за риска заражения участников процесса. Копия ходатайства есть в распоряжении «Новой газеты».

Защитники опасаются, что заболеть может любой из 13 участников процесса, в числе которых судья, секретарь, прокурор и пристав. По мнению адвокатов, рассмотрение дела также ставит под угрозу жизнь и здоровье фигурантов и членов их семей.

Авторы документа считают, что решение о проведении заседания 13 апреля нарушает указ президента о нерабочих днях до конца месяца и действующий в Москве режим самоизоляции. Защитники напоминают, что Верховный суд рекомендовал пока рассматривать только неотложные дела, а дело «Седьмой студии» к таким не относится.

«Абсолютно очевидно, что нет никаких внятных, понятных причин, почему дело Серебренникова должно слушаться сейчас, а не может быть отложено до момента, когда эпидемиологическая ситуация в стране станет нормальной», — объяснил РИА Новости адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов.

Предыдущее заседание суда по делу «Седьмой студии» состоялось 19 марта, затем процесс отложили из-за постановления Верховного суда. Один из подсудимых, продюсер Алексей Малобродский рассказывал, что следующее заседание назначили на 13 апреля. По его словам, в суде будет включат бактерицидную лампа. Участникам процесса же разрешили прийти в резиновых перчатках и масках.