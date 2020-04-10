Мексика согласилась снизить объем добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+

Мексика согласилась снизить объем добычи нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Он заявил, что Мексика сократит добычу на 100 тысяч баррелей в день вместо ранее предложенных 400 тысяч. По его словам, президент США Дональд Трамп пообещал дополнительно урезать суточную добычу на 250 тысяч баррелей в сутки для компенсации доли Мексики.

Накануне большинство стран ОПЕК+ договорились о совместном сокращении нефтедобычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Мексике предлагали снизить собственную добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, однако такие условия сделки ее не устроили.

Видеоконференция представителей стран ОПЕК+ длилась более десяти часов. По ее итогам они договорились снизить добычу на 8 миллионов баррелей в сутки с июля, а со следующего года — на 6 миллионом баррелей в день. Россия и Саудовская Аравия согласились снизить суточную добычу на 2,4 миллиона баррелей.