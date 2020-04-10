В Карелии завели дело на полицейских, в служебной машине которых зарезали задержанного

Следственный комитет по Карелии возбудил дело о халатности в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы из Петрозаводска. Они, не обыскав, посадили в служебную машину мужчину с ножом, который зарезал сидевшего там другого задержанного.

Как рассказали «Новой газете» в правозащитной организации «Зона права», в конце февраля петрозаводские полицейские Афанасьев и Калинин посадили в спецотсек патрульного автомобиля находившихся на остановке двух нетрезвых местных жителей 46-летнего Юрия Сидорова и 23-летнего Михаила Арбузова.

По словам родственников погибшего Арбузова, убийство произошло, когда их привезли к наркологу для прохождения медосвидетельствования. «Михаила привели обратно [от врача], посадили в машину. Полицейские в этот момент там что-то писали; документы заполняли, видать. Машина не ехала, она стояла. Ну и что ему там в голову взбрело, рядом который сидел тоже в этой полицейской машине... Вытащил ножик этот. Складной ножик у него был. И ударил Михаила. Сонную артерию перерезал», — вспоминала тетя погибшего в разговоре со «Столицей на Онего».

Родственники Арбузова также вспоминали, что у него, в отличие от Сидорова, руки были скованы наручниками. Полицейские не обеспечили безопасность при перевозке задержанных, считают они. Сидоров же вскоре был арестован, ему были предъявлены обвинения в убийстве.