Московские власти выделят 25 млрд рублей на поддержку бизнеса из-за ситуации с коронавирусом

Власти Москвы выделят 25 миллиардов рублей на поддержку городского бизнеса из-за ситуации с коронавирусом, сообщили Интерфаксу в оперативном штабе по экономике.

Больше 13 миллиардов рублей из этой суммы направят на компенсацию части расходов на аренду и налоги, еще около 11,5 миллиардов рублей выделят на отсрочку по налогам. В эту сумму не входят меры для поддержания спроса, например увеличенные пособия по безработице.

Рассчитывать на поддержку московских властей смогут в том числе и владельцы коммерческой недвижимости, если снизят арендную ставку хотя бы на 50%. В этом случае объем поддержки составит около 8,6 миллиардов рублей в квартал.

Ранее власти Москвы приняли два пакета мер поддержки бизнеса. Они включают в себя, в частности, освобождение некоторых организаций от арендной платы и налоговую отсрочку.

Российские предприниматели столкнулись с проблемами после объявления апреля нерабочим месяцем. Из-за этого прекратить работу пришлось многим кафе, ресторанам, салонам красоты и другим компаниям, предоставляющим услуги или продающим товары не первой необходимости. К наиболее пострадавшим от распространения коронавируса правительство отнесло девять сфер, в том числе туризм, транспорт, спорт, ресторанный и гостиничный бизнес.