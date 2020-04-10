Кабинет министров предложил расселить крупные ПНИ на время пандемии

Министры здравоохранения, просвещения, труда и соцзащиты подписали письмо, разрешающее допуск сотрудников некоммерческих организаций в учреждения для детей-сирот и психоневрологические интернаты и временное переселение проживающих.

Кабинет министров также выпустил распоряжение о временном расселении пациентов ПНИ. Люди в психоневрологических интернатах и сиротских учреждениях живут по несколько сотен, а иногда и тысяч в одном здании. Большая часть пациентов — группа риска для заражения коронавирусной инфекцией. Это люди с хроническими заболеваниями, множественными нарушениям и ослабленным иммунитетом из-за изолированной жизни в помещениях, иногда без выхода на улицу по много лет.

После обращения российского общественного деятеля и учредителя благотворительного фонда «Вера» Ноты Федермессер к зампреду правительства по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой письмо подписали министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и главный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

Кроме рекомендаций по мерам обеспечения безопасности пациентов и изменениям во внутренних правилах учреждений, распоряжение разрешает посещения сотрудниками фондов и волонтерами и продолжение их работы, которое было запрещено с введением режима изоляции.

Главное решение — разрешить родителям и кровным родственникам временно забрать домой пациентов, фондам и некоммерческим организациям по возможности переселить подопечных в дома и квартиры сопровождаемого проживания. Руководителям рекомендовано расселить крупные учреждения вместе с персоналом на меньшие группы, однако не указано где взять на это дополнительные ресурсы и куда конкретно расселять.

Руководители благотворительных организаций «Перспективы» Мария Островская и «Антон тут рядом» Любовь Аркус уже начали вывозить подопечных из интернатов. Региональные руководители пока не стремятся к расселению, опасаясь ответсвенности, несмотря на распоряжение кабинета министров. Сотрудники некоммерческих фондов столкнулись с бюрократическими проволочками. В сложившихся обстоятельствах дорог каждый час. На сегодняшний день нет данных о случаях заражения коронавирусом в ПНИ. Но ситуация может измениться в любой момент из-за опасности которую приносят сотрудники, приезжающие в интернаты из зараженных городов на общественном транспорте ежедневно.