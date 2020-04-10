Мэрия Омска в соцсетях призвала проголосовать за поправки в Конституцию, которые «помогут врачам справиться с любою заразой»

На страницах омской мэрии в инстаграме и «ВКонтакте» появился видеоролик, призывающий горожан голосовать за поправки в Конституцию, гарантирующие «нашим врачам» победы над любыми эпидемиями, которые, по мнению авторов видео, «могут прийти к нам» следом за коронавирусом: в том что «мы справимся» с ним, у них нет никаких сомнений.

Нагрянуть очередная «зараза» может, как сказано в ролике, из «Китая, Индии или Европы». Чтобы ее одолеть, нашим медикам «нужны новые больницы, медоборудование и научные исследования». «Мы дадим им все это, – утверждают создатели агитационного материала. – Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку».

О какой поправке идет речь, можно только догадываться: видеоряд завершается торжественным открытием в зале Кремля процедуры инаугурации главы государства (изменения в Конституции предполагают обнуление сроков Владимира Путина). Согласно уже подписанным президентом поправкам, в статье 72 также было прописано, что именно понимается под «координацией вопросов здравоохранения», которая находится в ведении федерального правительства и регионов.

Уточнить замысел авторов видеоролика в департаменте информационной политики и культуры города не удалось: по указанным на их сайте номерам на звонки корреспондента «Новой» не ответили. Само голосование по конституционной реформе, запланированное на 22 апреля, из-за вспышки коронавируса было перенесено на неопределенный срок.