Новые заболевшие COVID-19 в Ульяновской области заразились от медсестры, вернувшейся из ОАЭ

Все 34 жителя Ульяновской области, у которых за последние сутки подтвердился коронавирус, контактировали с медсестрой больницы Карсунского района, сообщает региональный оперативный штаб.

Медсестра Валентина Прусакова 10 марта вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов и через два дня вышла на работу, не предупредив руководство о своей поездке. Местное издание «73online» пишет, что 30 марта у нее появились признаки ОРВИ, после чего Прусакова ушла на больничный. Впоследствии у медсестры подтвердился коронавирус, 9 апреля ее уже выписали после отрицательных результатов анализа.

В региональном Минздраве «73online» пояснили, что женщина после поездки не была обязана соблюдать карантин, так как 10 марта ОАЭ еще не значились в списке закрытых стран. По информации издания, среди заразившихся от Прусаковой депутат райсовета и врач общей практики.

Карсунская районная больница на неделю закрыта на карантин и обработку. Всего в Ульяновской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом, два человека выздоровели.

Также сегодня стало известно о том, что первичные тесты определили коронавирус у 170 медиков и пациентов закрытой на карантин больницы в Уфе. Их анализы теперь отправят на повторную проверку. Сейчас в медучреждении остаются больше тысячи человек.