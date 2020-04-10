В Подмосковье составили первый в стране протокол за нарушение социальной дистанции в 1 метр

В городе Королеве к северо-востоку от Москвы полицейские повторно составили административный протокол о нарушении социальной дистанции на главного редактора портала «Честный Королев» Романа Иванова (ч. 2 ст. 6.3 КоАП). Это первый такой случай в стране.

Иванова, как ранее сообщала «Новая газета», задержали днем 5 апреля, когда он с местными жителями наблюдал за незаконной прокладкой ливневой канализации. Поводом было то, что он стоял на расстоянии меньше метра к остальным. В отделении на него также составили протокол о неисполнении требований полицейского и оставили на сутки до суда.

8 апреля Королевский городской суд вернул материалы в полицию для устранения нарушений, однако 10 апреля они составили на него протокол по тем же статьям, рассказал «Новой» адвокат правозащитной организации «Апология протеста» Леонид Соловьев. Преследование связано журналистской деятельностью Иванова, уверен он: полицейским журналист не сопротивлялся, а наказывать за нарушение дистанции можно только тех, кто получил соответствующие предписания от властей.

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10 апреля московские полицейские также провели на МКАД первое показательное задержание нарушителя карантина на автомобиле, которого с коронавирусом в легкой форме перевели лечиться домой. Его самого вернули в больницу, а автомобиль доставили на штрафстоянку. Накануне также стало известно, что в Москве за нарушение самоизоляции оштрафовали девять здоровых человек, которые ушли дальше ста метров от дома.