Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

петиция

COVID-19 в тюрьмах. Освободите из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях

Правительство выкупило Сбербанк у Центробанка на 400 млрд рублей меньше планируемой цены

Экономика

 

Министерство финансов объявило о завершении сделки по выкупу у Центробанка контрольного пакета акций Сбербанка. За 50% уставного капитала госбанка и еще одну акцию было уплачено 2,139 трлн рублей, хотя ранее речь шла о сумме в 2,55 триллиона.

Прежняя сумма сделки рассчитывалась исходя из стоимости акций банка на Мосбирже, однако, согласно пресс-релизу Минфина, в итоге была взята взвешенная стоимость акций с 9 марта до начала апреля. За этот период на фоне финансового кризиса бумаги Сбербанка резко упали в цене.

О сделке объявили в середине февраля. Подтверждающий сделку закон был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта. Ожидалось, что деньги выплатят несколькими траншами в 2020 и 2021 годах из средств Фонда национального благосостояния, в который идут излишки денег с продажи углеводородов.

Как отмечала «Новая», они покроют убытки Центробанка от санации банков, а оставшиеся деньги как доходы регулятора пойдут в бюджет на социальные траты, анонсированные в послании Путина Федеральному собранию (тратить деньги напрямую из ФНБ запрещает бюджетное правило).

Теги:
фнб, центробанк, сбербанк, va
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera