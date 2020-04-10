Правительство выкупило Сбербанк у Центробанка на 400 млрд рублей меньше планируемой цены

Министерство финансов объявило о завершении сделки по выкупу у Центробанка контрольного пакета акций Сбербанка. За 50% уставного капитала госбанка и еще одну акцию было уплачено 2,139 трлн рублей, хотя ранее речь шла о сумме в 2,55 триллиона.

Прежняя сумма сделки рассчитывалась исходя из стоимости акций банка на Мосбирже, однако, согласно пресс-релизу Минфина, в итоге была взята взвешенная стоимость акций с 9 марта до начала апреля. За этот период на фоне финансового кризиса бумаги Сбербанка резко упали в цене.

О сделке объявили в середине февраля. Подтверждающий сделку закон был подписан президентом Владимиром Путиным 18 марта. Ожидалось, что деньги выплатят несколькими траншами в 2020 и 2021 годах из средств Фонда национального благосостояния, в который идут излишки денег с продажи углеводородов.

Как отмечала «Новая», они покроют убытки Центробанка от санации банков, а оставшиеся деньги как доходы регулятора пойдут в бюджет на социальные траты, анонсированные в послании Путина Федеральному собранию (тратить деньги напрямую из ФНБ запрещает бюджетное правило).