За сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 1786. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, на сегодняшний день уже у 11 917 россиян выявили ранее неизвестную инфекцию, случаи заражения которой зафиксированы в 82 регионах страны. При этом 795 пациентам удалось справиться с болезнью, они выздоровели. По официальным данным, 94 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

Больше всего новых заболевших в Москве — впервые суточный прирост заразившихся превысил тысячу человек. Сейчас столичные медики работают уже с 1124 новыми пациентами, большинство из них — младше 65 лет. На втором месте по числу новых пациентов — Подмосковье, на третьем — республика Коми.

Впервые диагноз «коронавирусная инфекция» был поставлен в Республике Тыва, где, по официальным данным, заболели шесть человек. Ранее на своей странице «ВКонтакте» глава региона Шолбан Кара-оол рассказал, что COVID-19 в село Ырбан привез чиновник из Красноярска, который до этого побывал в Москве.