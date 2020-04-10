«Коммерсант»: Следственный комитет обнаружил хищения при производстве военных роботов-разведчиков 

Следователи главного военного управления Следственного комитета изучают обстоятельства уголовного дела о хищении бюджетных средств при поставках министерству обороны роботов-разведчиков. Об этом сообщает «Коммерсант».

Еще в 2017 году под подозрение попали чиновники Минобороны и компания «766 УПТК», которая в рамках гособоронзаказа производила военные робототехнические комплексы «Уран-9». Такие роботы должны были заниматься разведкой и уничтожать бронетехнику. Новые машины отправили в Сирию, где во время боевых действий военные выявили у них ряд недостатков.

Весной 2019 года появились еще два уголовных дела, фигурантами которого стали еще несколько поставщиков оборонного ведомства, среди которых есть строительная и инновационная компании. Все три дела объединили в одно: общая сумма похищенных средств на создании военных роботов-разведчиков превысила 29 миллионов рублей.

Пока что единственным обвиняемым по делу о хищениях стал Евгений Хлебтиков, заместитель гендиректора компании СЕТ-1, которая занимается производством спецтехники для силовых структур. В том числе, СЕТ-1 создала для Минобороны малогабаритных роботов-разведчиков «Сфера», которых испытывали во время боевых действий в Алеппо и Пальмире. Хлебтиков, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, свою вину не признал.