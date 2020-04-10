Беларусь отказалась выдать «Свидетеля Иеговы» из Югры, задержанного по запросу России

Генпрокуратура Беларуси отказалась выдать России арестованного в феврале по ее запросу последователя «Свидетелей Иеговы» (признанной судом экстремистской и запрещенной организации) из Югры Николая Махаличева. Об этом сообщили в правозащитной организации Human Constanta.

Верующего из Урая, который в России проходит по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации и был внесен в реестр Росфинмониторинга, задержали 21 февраля под Витебском после проверки документов. После освобождения из СИЗО-2 в Витебске он продолжит добиваться получения статуса беженца в Беларуси.

Освободить его требовали как белорусские, так и международные правозащитные организации: причиной для его преследования является именно его вероисповедание, отмечали в Amnesty. Всего в России после запрета «Свидетелей Иеговы» в 2017 году, по подсчетам представителей конфессии, под следствием оказались почти 350 человек. Хотя большинство из нескольких десятков осужденных были оштрафованы или получили условные сроки, восемь верующих были отправлены в колонию.