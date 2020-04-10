В трех регионах из-за коронавируса запретили продажу разливного пива

В Крыму, Липецкой и Оренбургской областях власти из-за пандемии запретили работу магазинов по продаже разливного пива. На владельцев же таких точек по всей стране чиновники оказывают неформальное давление, пожаловались в Союзе участников пивной торговли в разговоре с «Коммерсантом».

В Крыму запрет в конце марта прописали в указе о режиме повышенной готовности, схожим образом поступили и в Оренбуржье. Мера рассматривается властями других регионов, утверждают в Союзе. В Липецкой области, как рассказали «Коммерсанту» представители отрасли, местные власти «просто приказали» владельцам пивных магазинов закрыться на время карантина.

В Минпромторге, который в начале апреля сам рекомендовал не ограничивать продажу пива, объяснили «Коммерсанту», что регионы из-за коронавируса наделены полномочиями по установлению дополнительных мер. Глава министерства Денис Мантуров ранее отмечал, что запреты на алкоголь могут «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».

После введения режима повышенной готовности розничную продажу алкоголя запретили в нескольких городах Якутии и Тувы, а также полностью в Забайкалье (там ограничения сняли спустя несколько дней по рекомендации Минпромторга). В ряде регионов, например, в Ленобласти и Карелии, время продажи алкоголя сократили.