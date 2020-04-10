Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны Сергей Шойгу попросил своего чешского коллегу Лубомира Метнара передать России памятник маршалу Ивану Коневу, который снесли в одном из районов Праги. Главе российского оборонного ведомства отказали, сообщают Parlamentni listy.

Представитель оборонного ведомства Чехии Ян Пейшек заявил, что памятник Коневу — собственность района Прага-6, а не министерства. «Не сможем передать России то, что принадлежит не нам», — уточнил он, отметив, что в ближайшее время Шойгу направят официальный ответ.

Ранее российский министр написал письмо в чешское Минобороны, в котором раскритиковал решение местных властей демонтировать памятник советскому маршалу.

«Накануне 75-й годовщины победы над немецким нацизмом отстранили памятник герою и освободителю Европы и самой Праги от нацистов, маршала Ивана Степановича Конева. Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы Ваших сограждан от нацистского ярма», — подчеркнул в своем обращении Шойгу.

Напомним, памятник советскому маршалу снесли в одном из районов чешской столицы неделю назад. «У него не было маски на лице. Правила должны соблюдать все — на улицу можно выходить, только прикрыв рот и нос», — объяснил тогда происходящее глава района Прага-6 Ондржей Коларж. Как позже заявили в районной администрации, решение о демонтаже приняли еще в сентябре: монумент должен был отправиться в Музея памяти XX века, который пока еще не создан.