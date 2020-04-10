Большинство стран ОПЕК+ достигли договоренностей о сокращении добычи нефти. Переговоры отложили из-за позиции Мексики 

Большинство стран ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки, однако о сделке пока не объявляют из-за позиции Мексики. О результатах переговоров, которые длились более 10 часов и, вероятно, продолжатся сегодня, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, речь идет о сокращении добычи в мае и июне на 10 миллионов баррелей в день. Почти все участники переговоров согласились и с тем, что с июля добычу необходимо будет снизить на 8 миллионов баррелей в сутки, а с начала 2021 года — на 6 миллионов баррелей.

Формально больше всех производство придется снизить России и Саудовской Аравии — на 2,4 миллиона баррелей в сутки. При этом, как сообщает «Коммерсант», самая большая разница между текущими объемами и предполагаемыми показателями — у России, где добыча нефти фактически упадет на 1,8 миллиона баррелей в день.

Тем не менее на текущий момент сделка пока еще окончательно не согласована: ее условия не устроили Мексику, которая пока не готова сокращать собственную добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. В результате министр энергетики страны Росио Нале Гарсия покинула переговоры, которые проходили по видеосвязи. Стороны, впрочем, намерены все же добиться заключения сделки, продолжив консультации сегодня.

Страны ОПЕК+ еще в начале марта пытались договориться о дополнительном сокращении добычи нефти на фоне падения спроса на энергоресурсы из-за пандемии. Тогда переговоры не увенчались успехом: Саудовская Аравия заявила, что будет поддерживать поставки сырья на максимальном уровне, Россия также решила их не сокращать. Это спровоцировало резкое падение мировых цен на нефть, а в России — снижение курса рубля.