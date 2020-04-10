В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 12 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает столичный оперштаб.

У всех диагностировали пневмонию. Умершим было от 33 до 87 лет, троим из них — меньше 45. 33-летняя пациентку не госпитализировали, она не обращалась за медпомощью, отметили в оперштабе. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, число скончавшихся с COVID-19 в столице достигло 50, по всей стране умерли около 90 человек с подтвержденным коронавирусом. 9 апреля первый пациент скончался в Ямало-Ненецком автономном округе.

Общее число зараженных по всей стране превысило 10 тысяч человек, почти 700 выздоровели. В большинстве регионов из-за коронавируса для граждан ввели режим самоизоляции, выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости.