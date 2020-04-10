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В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом

Общество

 

В Москве скончались еще 12 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает столичный оперштаб. 

У всех диагностировали пневмонию. Умершим было от 33 до 87 лет,  троим из них — меньше 45. 33-летняя пациентку не госпитализировали, она не обращалась за медпомощью, отметили в оперштабе. У всех умерших были сопутствующие хронические заболевания.   

Таким образом, число скончавшихся с COVID-19 в столице достигло 50, по всей стране умерли около 90 человек с подтвержденным коронавирусом. 9 апреля первый пациент скончался в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Общее число зараженных по всей стране превысило 10 тысяч человек, почти 700 выздоровели. В большинстве регионов из-за коронавируса для граждан ввели режим самоизоляции, выходить из дома можно лишь в случае крайней необходимости. 

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Теги:
em, москва, коронавирус
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