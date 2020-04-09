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Глава Минздрава заявил о возможности постановки диагноза «коронавирус» без лабораторного подтверждения

Общество

 

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» можно ставить по клиническим симптомам без его лабораторного подтверждения. Об этом он сказал в интервью «России 1». 

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — объяснил Мурашко (цитата по РИА Новости). 

В Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главврачи коронавирусных стационаров. Они предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии и объединить их в единую систему, местный депаратамент здравоохранения поддержал инициативу.

В России подтверждено уже более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 70 человек, почти 700 выздоровели. Инфекцию обнаружили в 81 регионе.

Теги:
em, минздрав, коронавирус
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