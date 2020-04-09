Глава Минздрава заявил о возможности постановки диагноза «коронавирус» без лабораторного подтверждения

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что диагноз «коронавирусная инфекция» можно ставить по клиническим симптомам без его лабораторного подтверждения. Об этом он сказал в интервью «России 1».

«Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — объяснил Мурашко (цитата по РИА Новости).

В Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главврачи коронавирусных стационаров. Они предложили отказаться от разделения стационаров на коронавирусные и стационары для лечения пневмонии и объединить их в единую систему, местный депаратамент здравоохранения поддержал инициативу.

В России подтверждено уже более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 70 человек, почти 700 выздоровели. Инфекцию обнаружили в 81 регионе.