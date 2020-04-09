СК возбудил еще три дела о фейках про коронавирус

Следственный комитет возбудил еще три уголовных дела о распространении фейков про ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство обнаружило в интернете публикации о массовом заражении российских военнослужащих на базах в Сирии, о якобы принятом решении властей по поводу продления самоизоляции до года и введении пропускного режима в Москве. Дела возбуждены по статье об распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, угрожающих жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК). Других деталей ведомство не сообщило.

Первое уголовное дело о распространении фейка о коронавирусе возбудили в начале апреля в Петербурге. Поводом стал пост во «ВКонтакте» про то, что зараженного вирусом мужчину якобы отпустили из больницы на общественном транспорте. После этого были возбуждены дела из-за фото с бронетехникой в городе Волхов Ленинградской области и сатирического ролика о том, что коронавирус якобы попал в Китай из России по замыслу масонов.

Закон об уголовной ответственности за фейки про коронавирус президент Владимир Путин подписал 1 апреля. По нему распространение фейка, повлекшее за собой причинение вреда здоровью человека, может грозить штрафом до 1,5 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. До этого наказание за фейк-ньюс было только в КоАП.