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Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии издания
Редакция журнала «Русский репортер» заявила о прекращении выхода издания. Сообщение об этом опубликовано во «ВКонтакте».
По словам редакции, журнал прекращает выход, предположительно, по экономическим причинам. Представители учредителя, медиаходинга «Эксперт», прислали сотрудникам письма о расторжении трудовых договоров.
«Для большинства из нас "РР" — это главный профессиональный проект в жизни, и нам, конечно, жаль, что все закончилось. Мы очень любим наших читателей и партнеров и просим прощения за то, что часть наших планов и обязательств уже, возможно, не сможет быть реализована. Но и в новых условиях мы постараемся доделать все наши общие дела, а при возникновении малейшей возможности возобновим выпуск издания. Или придумаем что-то новое», — заявили в редакции.
Сотрудники также поблагодарили медиахолдинг «за испытанное счастье заниматься любимым делом — настоящей репортерской журналисткой».
Первый номер «Русского репортера» вышел 27 мая 2007 года, последний – 23 марта этого года. С момента основания журнала должность главного редактора занимал Виталий Лейбин.