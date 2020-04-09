Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии издания

Редакция журнала «Русский репортер» заявила о прекращении выхода издания. Сообщение об этом опубликовано во «ВКонтакте».

По словам редакции, журнал прекращает выход, предположительно, по экономическим причинам. Представители учредителя, медиаходинга «Эксперт», прислали сотрудникам письма о расторжении трудовых договоров.

«Для большинства из нас "РР" — это главный профессиональный проект в жизни, и нам, конечно, жаль, что все закончилось. Мы очень любим наших читателей и партнеров и просим прощения за то, что часть наших планов и обязательств уже, возможно, не сможет быть реализована. Но и в новых условиях мы постараемся доделать все наши общие дела, а при возникновении малейшей возможности возобновим выпуск издания. Или придумаем что-то новое», — заявили в редакции.

Сотрудники также поблагодарили медиахолдинг «за испытанное счастье заниматься любимым делом — настоящей репортерской журналисткой».

Первый номер «Русского репортера» вышел 27 мая 2007 года, последний – 23 марта этого года. С момента основания журнала должность главного редактора занимал Виталий Лейбин.