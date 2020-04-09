Путин отправил в отставку главу следственного департамента МВД

Президент России Владимир Путин уволил с поста главу следственного департамента МВД генерал-полковника Александра Романова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Романов также занимал пост замминистра юстиции. Звание генерал-полковника Путин ему присвоил 20 февраля.

СМИ связывали Романова с двумя заместителями руководителя следственного департамента МВД генералами Александром Краковским и Александром Бирюковым, а также их подчиненным, полковником Александром Брянцевым. Их арестовали 3 апреля по делу о злоупотреблении полномочиями.

Следствие считает, что следственный департамент необоснованно забрал в производство из столичной полиции уголовное дело в отношении девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в незаконном приобретении трех участков на Ленинградском проспекте. После этого предпринимателя освободили из СИЗО, а со спорных участков сняли арест.