В Прикамье закрыли на карантин отделения еще двух больниц

По предписанию главного санитарного врача Пермского края прекращены прием и выписка пациентов в отделениях Краснокамской городской больницы (30 км от Перми) и подразделения «Пермской районной больницы» в поселке Юго-Камск (50 км от Перми). Об этом сообщает Минздрав региона.

В Краснокамской больнице закрыто отделение, где проходили лечение пациенты с пневмониями. У одного из них предварительно положительный анализ на коронавирус.

В Юго-Камске закрыли три отделения и пищеблок больницы из-за подозрения на коронавирус у сотрудника, контактировавшего с персоналом закрытой на карантин Краевой инфекционной больницы и пациентки терапевтического отделения.

«В настоящее время мы ждем окончательного результата исследований из Москвы. Организована поставка горячего питания для пациентов и сотрудников медучреждения. Вся необходимая помощь пациентам по терапевтическому, хирургическому, инфекционному профилям жителям поселка <...> оказывается в других подразделениях больницы», – сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

В больницах проведена полная дезинфекция, на COVID-19 обследованы сотрудники и выписанные в течение двух недель пациенты. Предварительные результаты – отрицательные.

Пермская краевая инфекционная больница закрылась на карантин 5 апреля. В настоящее время у четырех сотрудников больницы подтвержден коронавирус. Всего в Пермском крае 41 случай заражения инфекцией.

Больницы закрываются на карантин из-за распространения COVID-19 по всей стране. В Петербурге, где 373 случая заражения, на карантине пять больниц. В Коми 150 подтвержденных случаев, очагом распространения стала Эжвинская больница Сыктывкара, всего на карантине в республике четыре учреждения, в том числе республиканская больница. Медучреждения или некоторые их отделения закрыты в Уфе, Нижнем Новгороде, Борске, Иванове, Крыму, Челябинске и Ярославле.