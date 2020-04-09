Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с коронавирусом

Россия направит военных специалистов и технику в Республику Сербскую (энтитет в Боснии и Герцеговине) для помощи в борьбе с коронавирусом. Ранее это согласовали президент Владимир Путин и руководство образования, сообщили Интерфаксу в российском Минобороны.

Тремя рейсами Ил-76 туда направят отряд из 24 военнослужащих и пяти единиц военной и специальной техники. В правительстве Республики Сербской поблагодарили Россию за помощь и рассказали, что уже вечером ждут военные самолеты в аэропорту столицы Бани-Луки. Из всех 850 заражений в Боснии и Герцеговине на Республику Сербскую приходятся более 350.

Ранее Россия уже направляла помощь по линии Минобороны в Италию и Сербию. В США также был доставлен гуманитарный груз с аппаратами ИВЛ и средствами защиты, который наполовину был оплачен американской стороной. Там в том числе были и аппараты ИВЛ, изготовленные уральским предприятием, находящимся под санкциями.