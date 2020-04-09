На жителя Мурманской области, вернувшегося с Кубы и заразившего знакомых COVID-19, завели уголовное дело
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Мурманской области против 36-летнего жителя города Апатиты возбуждено уголовное дело о нарушении карантина по коронавирусу, которое привело к инфицированию окружающих (ч. 1 ст. 236 УК).
Как сообщает региональное УМВД, в середине марта он вернулся с Кубы, но вместо самоизоляции вышел на работу. 21 марта его госпитализировали с подозрением на коронавирус, который вскоре подтвердился.
В ходе эпидрасследования инфекцию подтвердили у девяти человек, с которыми он контактировал. Сам подозреваемый по-прежнему в больнице. Из-за вспышки в Апатитах выезд из города запретили. Всего в Мурманской области COVID-19 подтвердился у 44 человек, пятеро выздоровели.
Теги:мурманская область, коронавирус, мурманск
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