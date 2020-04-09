Нефть и рубль растут на фоне ожидаемой сделки ОПЕК+

Рубль начал расти на фоне новостей о готовящейся нефтяной сделке России и Саудовской Аравии.

Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с середины марта, евро – ниже 80 рублей впервые с 6 марта. Цена барреля нефти Brent, в свою очередь, выросла на 10%, до 36 долларов за баррель.

Об итогах переговоров Москвы и Эр-Рияда станет известно уже сегодня вечером. Источники Reuters утверждают, что странам удалось устранить основные препятствия на пути к заключению новой сделки. Собеседники агенства говорят, что страны ОПЕК и другие экспортеры нефти сократят добычу на уровне 20 млн баррелей в сутки, однако источники Bloomberg говорят о 10 млн баррелей.