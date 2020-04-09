В Москве и Подмосковье закрыли для посещения кладбища на время вспышки коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Пасхи запретил посещать кладбища до снятия режима повышенной готовности, который на прошлой неделе продлили до 1 мая. Исключение сделают для оформления услуг по погребению и участия в похоронах. Вскоре об аналогичных мерах объявили и власти Московской области.

«На Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах – навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы. В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек, – написал Собянин в своем блоге. – Нынешней весной сделать это будет невозможно.А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ "Ритуал"».

Москва, остающаяся лидером по числу заражений COVID-19 c почти 6700 случаями, стала первым регионом, где ограничили посещение кладбищ (ранее это делали на уровне городов). В Уфе, где таких мер нет, ритуальная служба сама предложила транслировать похороны онлайн.

«Практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицей и сложилась в советское время. Пасха — время радости, а не скорби об усопших, – прокомментировал это глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда. – Отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших».

РПЦ в свою очередь накануне призвала верующих остаться дома во время празднования Пасхи (в этом году ее отмечают 19 апреля) и смотреть трансляцию богослужений. Патриарх Кирилл во время проповеди в Храме Христа Спасителя советовал не слушать священников, которые выступают против карантинных мер.