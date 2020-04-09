В Москве оштрафовали девять жителей города, ушедших дальше ста метров от дома

Московские суды оштрафовали в последние дни девять жителей города на 15 тысяч рублей каждого за нарушение режима самоизоляции. В суды для рассмотрения поступили еще четыре административных протокола, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Так, в Коптевском суде 7 апреля оштрафовали жителя Подмосковья И. Гринева, которого полицейские задержали в Москве, а 9 апреля в Преображенском суде – Кудакову А., которая находилась на спортивной площадке, сорвав с нее оградительную ленту.

Еще семь решений 7 и 9 апреля вынесли в Щербинском суде (помимо полицейских из районного ОВД, два поступивших туда протокола составляли также в отделениях Новой Москвы). Все оштрафованные находились на расстоянии больше положенных указом мэра Сергея Собянина ста метров от дома. При этом оснований на это, предусмотренных указом, у них не было, уточнила Солопова.

Все протоколы составлялись за нарушение статьи федерального КоАП (максимальная сумма 1 апреля была увеличена с 500 рублей до 40 тысяч). Задержанного в субботу 4 апреля во время прогулки с собакой жителя Патриарших прудов также оштрафовали на тысячу рублей по статье о неповиновении полицейским.

Параллельно с этим Мосгордума ввела статью о нарушении самоизоляции и в городской КоАП: сумма штрафа для граждан составит 4-5 тысяч рублей, накануне правительство разрешило составлять по ней протоколы и сотрудникам МВД.