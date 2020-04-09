На Урале многодетная семья ушла в лес, чтобы спастись от коронавируса

В лесу у поселка Красногвардейский в 150 км к северо-востоку от Екатеринбурга нашли семейную пару с тремя детьми, которая ушла туда жить из-за вспышки коронавируса. На них составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

На их исчезновение в полицию 6 апреля пожаловалась сестра 33-летнего отца семейства: за день до этого он с семьей ушел в лес и перестал выходить на связь. Когда полицейские с работниками лесного хозяйства обнаружили их в лесу, родители признались, что ушли в лес с целью «спастись от коронавируса COVID-19».

С собой семья взяла продукты и сотовый телефон. Они планировали периодически возвращаться в поселок за едой. Ночевала семья на ветках под открытым небом — при этом температура ночью на Урале в эти дни не превышает +1°C.

Полиция доставила всех членов семьи в опорный пункт в Красногвардейском, где медработники осмотрели детей. У одного из них обнаружили клеща, в целом их состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное. Детей поместили в центр социальной помощи семьи и детям Артемовского района. Санкция статьи о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей предусматривает штраф от 100 до 500 рублей.