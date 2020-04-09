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Главный редактор «Проекта» пожаловался в Следственный комитет на слежку за собой

Общество

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Главный редактор занимающегося журналистскими расследованиями издания «Проект» Роман Баданин пожаловался в московский главк МВД, Следственный комитет и прокуратуру на слежку за собой. Машина с тонированными стеклами несколько часов следовала за ним 7 апреля, рассказал он «Медиазоне».

В тот день он возвращался в Москву из подмосковного Ногинска, где у него осталась квартира от родителей, когда заметил за собой неизвестный автомобиль. «Он повторял те же маневры, что выполнял и я: заезжал на бензоколонку, сворачивал во дворы, парковался, стараясь не привлекать к себе внимание», — вспомнил журналист. 

Данные из баз регистрационного учета МВД могли быть переданы этим людям без законно оформленных оперативных действий, допустил он в разговоре с «Новой». В своем заявлении он попросил проверить эту версию и, если факт подтвердится, возбудить дело о превышении полномочий. Другие журналисты, по его словам, пока слежку за собой не замечали, поскольку из-за пандемии работают преимущественно из дома.

Осенью после статей о работе «ЧВК Вагнера» в Африке сотрудники издания жаловались на угрозы в соцсетях, попытки взлома их аккаунтов, а также на слежку за одной из журналисток в Петербурге. Сейчас Баданин не стал связывать слежку за собой с Евгением Пригожиным или другими героями их последних текстов. При этом он рассказал, что они работают над одной «чувствительной темой».

Теги:
слежка, угрозы, журналисты, va
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