В отставку подал глава Минздрава Коми, где коронавирусом заразились 150 человек

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин подал в отставку. Об этом он сообщил изданию «Комиинформ». С 10 апреля обязанности главы регионального Минздрава будет исполнять его заместитель Игорь Маклаков.

По словам Березина, связывать сложение полномочий с эпидемией коронавируса в республике «было бы категорически неправильно». Как передает издание, он предложил гражданам самим сделать выводы о своей отставке и назначении нового руководства министерства.

В Коми, по данным на утро 9 апреля, подтверждено 150 случаев заболевания коронавирусом, трое человек скончались. Республика занимает четвертое место по числу заразившихся.

Первым и самым крупным очагом распространения болезни стала Эжвинская больница. Коронавирус подтвержден у 66 ее пациентов, медучреждение находится на строгом карантине. Позднее о карантине объявили еще несколько больниц республики.

На прошлой неделе в отставку ушел глава Коми Сергей Гапликов. На этой должности его сменил экс-руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.