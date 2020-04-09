ФСБ задержала жителя Керчи по подозрению в призывах к экстремизму на YouTube

Сотрудники управления ФСБ по Крыму задержали в Керчи 54-летнего местного жителя по обвинению в призывах к экстремизму. Он снял и опубликовал спорное видео на YouTube, рассказали «КрымИнформ» в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что житель Керчи 1965 года рождения подготовил видеоролик с призывами к осуществлению экстремистской деятельности и разместил ее на видеохостинге YouTube», – говорилось в пресс-релизе ФСБ. Подробностей о содержании ролика там не привели.

Ранее в середине марта из-за «оправдывающего терроризм» видео в соцсетях ФСБ задержала 26-летнего автоэлектрика из Джанкоя. Предположительно, ему вменили публикацию в фейсбуке видеообращения Шамиля Басаева 2005 года. После обысков его отпустили под подписку.