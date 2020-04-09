Генштаб не будет этой весной призывать в армию выпускников школ

Выпускающихся в этом году старшеклассников, подлежащих призыву, не будут отправлять в армию этой весной. Около 15 тысяч школьников получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы, заявил на брифинге начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, привлекаемые на призывные мероприятия, призываться на военную службу весной этого года не будут», — сказал Герасимов (цитата по РИА Новости). Студентов, которые завершают обучение в университетах, институтах, училищах и колледжах, в свою очередь вызовут после сдачи выпускных экзаментов.

Призывная кампания стартовала в России 1 апреля на фоне пандемии коронавируса. Военкоматы начали принимать призывников на этой неделе, новобранцев при этом не будут отправлять в войска ранее 20 мая. Несколько соседей России — Украина и Казахстан — из-за вспышки заболевания призыв в армию согласились отложить.