Уфимская ритуальная служба предложила транслировать похороны онлайн

В Башкирии ритуальная служба «УфаРитуал» объявила о запуске услуги онлайн-трансляций похорон из-за действующего режима самоизоляции, сообщает местное издание Bash.News.

Как пояснили в ритуальной службе, это поможет избежать скопления людей в одном месте. «Мбх медиа» уточняет, что услуга будет бесплатной. В организации такую меру назвали вынужденной и отметили, что «не хотят наживаться» на сложившейся из-за эпидемии ситуации.

Трансляции похорон будут проходить в соцсетях службы. Ее сотрудники также смогут предоставить родственникам умершего видеозапись. Тех, кто не умеет пользоваться компьютерами, в «УфаРитуал» обещают обучить этому.

В Башкирии до конца апреля действует режим самоизоляции. Глава республики Радий Хабиров призывал силовиков и дружинников «мягко» просить людей на улице отправляться домой. Тем не менее, жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рублей после того, как он вышел из дома, чтобы перепарковать машину. Однако местная прокуратура позже обжаловала это решение.