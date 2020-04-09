В одной из свердловских больниц врачам снизили зарплаты до минимума на фоне пандемии

Главврач областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка» в Режевском районе Свердловской области решил снизить зарплаты врачей до минимальных на фоне пандемии.

В первых числах апреля врачи и персонал учреждения получили только оклад. Причиной снижения, как объяснило руководство, стал приказ №43-П «О режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой короновирусной инфекции (2019-nCov)», датированный 30 марта.

«Знаете какой основной пункт программы по защите населения цинично прописан в этом приказе? — говорит Дмитрий Ионин, депутат Госдумы, к которому обратились режевские врачи. — За март временно приостановить начисление всех видов стимулирующих выплат всем работникам, у кого оклад выше МРОТ (12 130 руб.). Всем работникам, у которых оклад ниже МРОТ начисление стимулирующих выплат производить в пределах 12 130 руб. За апрель вообще переводят медиков на 2/3 базовой части оклада. Кто не согласен — в отпуск без содержания».

Депутат подчеркнул, что речь идет не о предпринимателе, полностью зависимом от выручки и пытающемся спасти свой бизнес. В условия выживания своих работников ставит главврач областного медицинского учреждения. При этом он даже не собрал своих работников, чтобы разъяснить им свои решения.

Дмитрий Ионин написал запросы в Министерство здравоохранения России и в прокуратуру Свердловской области сразу после обращения к нему врачей. «Врачей, обратившихся ко мне, пока назвать не могу. Наши люди традиционно боятся санкций со стороны руководства», – добавил депутат.

Медицинское учреждение «Липовка» (санаторий) продолжает работать, там долечиваются больные, их обслуживают врачи и персонал. Только теперь за минимальную оплату труда.

Отметим, что врачей лишили надбавок на фоне заявления президента России Владимира Путина: во время вчерашнего телеобращения он отметил самоотверженность медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, и предложил с апреля установить для них федеральную выплату: врачи должны получить надбавку в размере 80 тысяч рублей, средний персонал и врачи скорой — по 50 тысяч, младший персонал, фельдшеры и водители — по 25 тысяч рублей.