На министра культуры Болгарии составили протокол за курение на рабочем месте во время онлайн-заседания правительства

Региональная инспекция здравоохранения Софии составила на министра культуры Болгарии Боила Банова акт об административном нарушении за курение на рабочем месте, сообщает портал segabg.com.

На него пожаловался житель города Добрича Стойчо Стойчев, который 23 марта в новостях увидел, как во время онлайн-заседания правительства министр Банов сидит в облаке табачного дыма и с сигаретой во рту. Хотя встреча и проходила в формате видеоконференции, министр находился в своем кабинете в здании кабмина.

8 апреля директор Региональной инспекции здравоохранения сообщил бдительному гражданину о составлении акта на Банова. Штраф в таких случаях может составлять от 300 до 500 левов (150-250 евро).

Болгары — самые активные курильщики в Евросоюзе. Доля потребителей табачных изделий среди болгар превышает 28%, что на 7% больше среднего показателя по Европе. По данным Всемирного банка, на борьбу с последствиями от употребления табачных изделий система здравоохранения Болгарии вынуждена ежегодно расходовать свыше полумиллиарда евро.