Бывшего начальника петрозаводской ИК-9 задержали по делу об избиении заключенного

В Карелии задержали бывшего начальника исправительной колонии №9 Ивана Савельева вместе с его бывшим заместителем Иваном Ковалевым. Во ФСИН ранее обещали добиться их уголовного преследования после публикации осенью видео, где они избивают заключенного.

Их задержали утром сотрудники республиканского Следственного комитета и росгвардейцы, рассказал «Столице на Онего» адвокат Савельева Михаил Шогин. Дело касается именно видео с избиением заключенного, уточнил он.

На видео от 2014 года Савельев, который тогда тогда был замначальника колонии, вместе с сослуживцем Ковалевым избивал заключенного в помещении медпункта. Хотя во ФСИН после появления ролика говорили, что Савельева отстранили от исполнения своих обязанностей в ИК-9, впоследствии оказалось, что его назначили начальником медвежьегорской тюремной больницы № 2, а Ковалев стал замначальника ИК-7 в Сегеже.

Прошлой осенью заключенные ИК-9 и их родственники также рассказывали «Медиазоне», что Савельев принимал участие и в других избиениях осужденных. После этого он подал на автора материала заявление о клевете (в возбуждении дела было отказано), а также, как сообщало издание, следил за ней возле ее дома. Журналистка, помимо этого, получала угрозы от сотрудников колонии в соцсетях.